Заполнить таблицу: Число 78920- сколько тысяч, сотен, десятков Число 8005-сколько ты??яч, сотен, десятков Число 37060-сколько тысяч, сотен, десятков Число 125960-сколько тысяч, сотен, десятков

Математика
Заполнить таблицу: Число 78920- сколько тысяч, сотен, десятков Число 8005-сколько ты??яч, сотен, десятков Число 37060-сколько тысяч, сотен, десятков Число 125960-сколько тысяч, сотен, десятков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
78920: 78 тысяч 9 сотен 2 десятка 8005: 8 тысяч 5 единиц 37060: 37 тысяч 6 десятков 125960: 125 тысяч 9 сотен 6 десятков
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