Заполнить таблицу: Число 78920- сколько тысяч, сотен, десятков Число 8005-сколько ты??яч, сотен, десятков Число 37060-сколько тысяч, сотен, десятков Число 125960-сколько тысяч, сотен, десятков

Математика

Заполнить таблицу: Число 78920- сколько тысяч, сотен, десятков Число 8005-сколько ты??яч, сотен, десятков Число 37060-сколько тысяч, сотен, десятков Число 125960-сколько тысяч, сотен, десятков

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