Истинное знание отличается от ложного тем что оно

Обществознание
Истинное знание отличается от ложного тем что оно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)создается в результате познавательной деятельности;  2)требует усилий для понимания;  3)соответствует самому предмету познания;  4)выявляется только в ходе эксперимента.
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