Истинное знание отличается от ложного тем что оно
Обществознание
Истинное знание отличается от ложного тем что оно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)создается в результате познавательной деятельности; 2)требует усилий для понимания; 3)соответствует самому предмету познания; 4)выявляется только в ходе эксперимента.
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