СОЧИНИТЕ восточную сказку сказку прошу даю 99 балов

Гость: Гость:

Жил-был султан. И было у него три сына. И решил он узнать какой из них более всех его любит. И спросил, КАК вы любите отца своего. Старший сказал, что любит его больше золота. Средний сказал, что любит его больше верного своего клинка и чести война, а младший молвил, что больше соли любит отца. отец прогневался, мол сравнил самого могущественного султана с солью и прогнал, под смех братьев. скитался младший по миру, пока не зашел к одному старику в хижину. Старик был колдун, но не выдал себя, принял парня и тот стал у него жить, помогать по хозяйству. А в это время в королевстве вся соль исчезла и никто к султану в гости не приезжал (еда была без соли не вкусной) , дочерей в жены его сынам его не отдавали, так как даже соли-то у него нет. Помрачнели все, загоревал султан, понял цену соли. А колдун дал парню мешок соли и рассказал секретное место где соль добыть, да отправил домой. Как же все обрадовались. Султан прощения попросил, и понял, кто его больше всех на самом деле любит.