\Андрей идёт от дома до станции метро. ЧЕРЕЗ 8 мин после выхода ему остаётся пройти 560 м, через 12 мин-240 м. Сколько мин. занимает у Андрея вся дорога и чему равно расстояние от дома до станции

Математика

\Андрей идёт от дома до станции метро. ЧЕРЕЗ 8 мин после выхода ему остаётся пройти 560 м, через 12 мин-240 м. Сколько мин. занимает у Андрея вся дорога и чему равно расстояние от дома до станции

Автор: Гость