\Андрей идёт от дома до станции метро. ЧЕРЕЗ 8 мин после выхода ему остаётся пройти 560 м, через 12 мин-240 м. Сколько мин. занимает у Андрея вся дорога и чему равно расстояние от дома до станции

Математика
\Андрей идёт от дома до станции метро. ЧЕРЕЗ 8 мин после выхода ему остаётся пройти 560 м, через 12 мин-240 м. Сколько мин. занимает у Андрея вся дорога и чему равно расстояние от дома до станции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-8=4мин 560-240=320 метров проходит за 4 мин 320:4=80м/мин -проходит за одну минуту  8*80+560=1200м расстояние от дома до станции 1200:80=15 минут
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