Примеры интонационных рисунков
Русский язык
Примеры интонационных рисунков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К сожалению лето подошло к концу.Миша добрый,а Маша злая.Любимая,красивая,богатая -Родина моя.Вася,положи на место нож!Вася положил на место нож.Африканскую улитку ахатину нельзя кормить соленой пищей.Кто вчера разбил мою вазу?Ребята,давайте жить дружно.Молоко,сметана,сыр,колбаса,мясо,масло лежало в холодильнике.Детям спички не игрушка,могут поджечь дом.Паша не мог разбить окно в школе,т.к он в тот день заболел и остался дома.Лена,пойдём гулять скорее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
На уроке физкультуры саша прыгнул в длину на 1 м 9 см а Кайрат в длину на 2 м 7 см .Кто ??з них прыгнул дальше и на сколько сантиметров дальше?