Примеры интонационных рисунков

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Примеры интонационных рисунков
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Автор: Гость
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Гость:
К сожалению лето подошло к концу.Миша добрый,а Маша злая.Любимая,красивая,богатая -Родина моя.Вася,положи на место нож!Вася положил на место нож.Африканскую улитку ахатину нельзя кормить соленой пищей.Кто вчера разбил мою вазу?Ребята,давайте жить дружно.Молоко,сметана,сыр,колбаса,мясо,масло лежало в холодильнике.Детям спички не игрушка,могут поджечь дом.Паша не мог разбить окно в школе,т.к он в тот день заболел и остался дома.Лена,пойдём гулять скорее
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