Туристы 5 ч ехали на автомобиле и 8 ч на поезде. За это время они проделали путь в 1160??м. Какова скорость автомобиля, если она 15км/ч меньше скорости поезда?

Алгебра

Туристы 5 ч ехали на автомобиле и 8 ч на поезде. За это время они проделали путь в 1160??м. Какова скорость автомобиля, если она 15км/ч меньше скорости поезда?

Автор: Гость