Туристы 5 ч ехали на автомобиле и 8 ч на поезде. За это время они проделали путь в 1160??м. Какова скорость автомобиля, если она 15км/ч меньше скорости поезда?

Алгебра
Туристы 5 ч ехали на автомобиле и 8 ч на поезде. За это время они проделали путь в 1160??м. Какова скорость автомобиля, если она 15км/ч меньше скорости поезда?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х (км/ч) - скорость автомобиля.  Тогда х+5 (км/ч) - скорость поезда.  5х(км) - расстояние, которое проехали на автомобиле.  (х+5)*8 (км) - расстояние, которое проехали на поезде. Зная, что туристы проделали путь в 755 км, можно составить уравнение 5х+(х+5)*8=755 5х+8х+40=755 13х=755-40 13х=715 х=715:13 х=55(км/ч) - скорость автомобиля 55+5 = 60(км/ч) - скорость поезда
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