Рассказ где все слова начинаются на букву к!!!!

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Рассказ где все слова начинаются на букву к!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
1.Кирилл Кириллович Кириллов купил картошки килограмм. Картошка кировского края, колхоза Красный комунар 2 Красный круг клонится к кромке кедровых кущ. Круг кажется каплей, колеблется... канул. Кричит козодой; кротко калькулирует календарь кукушка. Крестьяне кончили косьбу, ковыряют кувшины, крышки крынок: каша? квас? Костер колышется кумачовыми красками. Куры клюют крошки. К кудрявым кущам, к кипам кошеного клевера, к костру катит карета князя. Кашне кутает костлявый кадык, крючковатый клюв кажется картонным. Колышутся края клюквенного камзола, карету качает: канавы, колдобины. Колыхаются крупы коней. Княжна - кружева, корсет, кудри, - крутится, капризничает: - Когда, когда конец круиза? Колымага калечит кости! - Кончай кочевряжиться, - кряхтит князь. - Как клавикорды колошматить - кости крепкие, как курорт - куды крепше!.. Кокетка!.. - Куда катимся? К крестьянам? - Когда контролируешь крестьян - крепнет капитал. Капитал крепок - купишь какао, крем, кексы кушаешь. Крестьянам - квас, князьям - коньяк! "Каков консерватор..." - критически косится кучер. "Какая канитель, - кажется княжне. - Какой капитал, когда красота - кружева, кринолины... Кадриль, котильон... Красавцы кирасиры... Карлика купить?.. Князья Короедовы купили карлика - как куколка. Кашку кушает, кривляется..." - Кажись, канава! - каркает кучер. Карета кренится, колесо колется, кузов кареты крякает. Карета кувыркается, катится кубарем. Куски колеса катятся к копнам клевера... - Кто копал канаву?! - кричит князь. - Канальи! - Кибитке капут! - коварно комментируют крестьяне. Кое-кто кажет кукиш карете. - Какой кошмар! Кабриолет кувырнулся! - княжна колотит кулачками кретон кареты. - Кретины!... Кучер! Крепи колесо! Крепостные, кормите коней! - командует князь. Крестьяне кидаются к карете. Крестьянские коленкоровые кафтаны куцы, кружавятся клочьями. Калеки ковыляют, клянчат копеечку. Копошатся крестьянские карапузы. - Крепостные! Клевер косили? - Косили, кормилец. - Капусту квасили? - Конешно, квасили. - Картофель копали? - Картофель?.. - колеблются крестьяне. - Князюшко, куды крестьянину картофель? Картофель колюч, коварен: куснешь - каюк. - Клубни!!! Клубни копайте, кретины!!! - коршуном клекочет князь. - Кипятите клубни, кушайте! Картофель калориен, кальций крепит кости! "Кому как... Картофель, как кофе - козни католиков", - кажется крестьянам. - Когда конец каторге?! Кстати, крестьяне князя Кропоткина кушают копченую колбасу! - кричит крепостной Кузьма. - Какая крамола! Князь Кропоткин - коммунист! - кипятится князь. - Кропоткинский колхоз - каверзный капкан. Комендант, крапивы крамольникам. Комендант кромсает крестьян крапивой, крестьяне кричат. - Кончайте крик, клепайте колесо... Кондрат! Коренастый, косматый крепостной Кондрат ковыляет к карете. - Куришь?! - Курю... - Коноплю куришь? - кудахчет князь. Кондрат кротко ковыряет каблуком копну клевера. - Каюсь... Курнул косячок... - Каков, каналья! Кучер, кнут! Князь крепко колотит Кондрата кнутом. Кто-то кидает комок кала. - Кощунство! - кривится князь. - Крестьянскими какашками кидаться! Кидайтесь княжескими. - Какой колотун! Кровь коченеет, - капризничает княжна. - Кончайте клепку, крестьяне. Крепостной Кирилл клепает колесо. Княжна краснеет: крепостной красив как картинка: крепкий, кудрявый, кареглазый. Какой курьез! Княжна крадется к карману княжеского камзола, копается... Кошелек... кавказский кинжал... ключи. Княжна кидает ключи Кириллу, кокетничая как куртизанка: - Как кончишь - крадись к комнатам, к кровати... Кирилл кобенится, крутит ключ. - Крендель купите? - Куплю, куплю, - клянется княжна. - Какой корыстный кавалер... Крендель куплю, кулича кусок, куль крупы... - Классно... Колесо крепится к карете. Князь касается кистью: качественный крепеж. - Кажись, крепко... Кланяйтесь! Крепостные кланяются. Княжну клонит к крову, к кушетке, князя - к картам, коньяку. - Кучер, к крыльцу! - командует князь. - Крестьянам: копать, копать, копать. Крестьянкам: косить, косить, косить. Кто курит коноплю - кочергой! Крапивой! Колышутся колосья. Кружатся комары. Карета катится к крыльцу.
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