Помогите пожалуйста решить, вместо квадратов поставьте числа, срочно
Математика
Помогите пожалуйста решить, вместо квадратов поставьте числа, срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.(х+7)· 5=5х+35 2.(21-у)·7=147-7·у 3.(2х+11)·7=14х+77
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
\Андрей идёт от дома до станции метро. ЧЕРЕЗ 8 мин после выхода ему остаётся пройти 560 м, через 12 мин-240 м. Сколько мин. занимает у Андрея вся д...
Математика
Алгебра
Туристы 5 ч ехали на автомобиле и 8 ч на поезде. За это время они проделали путь в 1160??м. Какова скорость автомобиля, если она 15км/ч меньше скор...
Русский язык