Чем отлечаются слова призирать -презирать
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Чем отлечаются слова призирать -презирать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Презирать - негативное отношение к кому-либо, ненавидеть призирать (устаревш.)- приглядывать за кем-либо, наблюдать
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