Сколько времени проспит человек,если он,ложиться спать в 9ч вечера,поставил механ??ческий будильник на 10ч утра?
Математика
Сколько времени проспит человек,если он,ложиться спать в 9ч вечера,поставил механ??ческий будильник на 10ч утра?
Ответ(ы):
Гость:
13 часов проспит человек
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