Сколько времени проспит человек,если он,ложиться спать в 9ч вечера,поставил механ??ческий будильник на 10ч утра?

Математика

Сколько времени проспит человек,если он,ложиться спать в 9ч вечера,поставил механ??ческий будильник на 10ч утра?

Автор: Гость