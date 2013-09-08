Решить примеры а)3/5 + 7/9 б) 8/9-13/15 в) 6/25×5/18 г) 2 ( целых) 1/10 × 1 1/14 д) 3/8 : 9/16 е) 7 11/12 : 3 1/6
Математика
Решить примеры а)3/5 + 7/9 б) 8/9-13/15 в) 6/25×5/18 г) 2 ( целых) 1/10 × 1 1/14 д) 3/8 : 9/16 е) 7 11/12 : 3 1/6
Ответ(ы):
Гость:
3/5+7/9=27/45+35/45=62/45=1 17/45; 8/9-13/15=40/45-39/45=1/45; 6/15х5/18=1/15; 2 1/10х11/14=21/10х11/14=9/4=2 1/4; 3/8:9/16=3/8х16/9=2/3; 7 11/12:3 1/6=95/12х6/19=5/2=2 1/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Поезд двигался со скоростью от 60км/ч до 80км/ч и проехал 480 км. Надо выбрать из предл??женных вариантов правильной и обосновать свой ответ. 1)380...