Решить примеры а)3/5 + 7/9 б) 8/9-13/15 в) 6/25×5/18 г) 2 ( целых) 1/10 × 1 1/14 д) 3/8 : 9/16 е) 7 11/12 : 3 1/6

Математика

Решить примеры а)3/5 + 7/9 б) 8/9-13/15 в) 6/25×5/18 г) 2 ( целых) 1/10 × 1 1/14 д) 3/8 : 9/16 е) 7 11/12 : 3 1/6

Автор: Гость