Любовь-единственный шанс выжить на войне сочинение

Гость: Гость:

Любовь - это единственный шанс выжить на войне. Не многие с этим согласны, но это действительно так. Потому что когда солдат воюет, он знает, что ему есть, ради кого жить. Что он должен вернуться домой живым - там его ждет любимый человек..У любви нет преград, и даже война не сможет победить любовь..