Любовь-единственный шанс выжить на войне сочинение

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Любовь-единственный шанс выжить на войне сочинение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Любовь - это единственный шанс выжить на войне. Не многие с этим согласны, но это действительно так. Потому что когда солдат воюет, он знает, что ему есть, ради кого жить. Что он должен вернуться домой живым - там его ждет любимый человек..У любви нет преград, и даже война не сможет победить любовь..
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