В равнобедренном треугольнике ABC с основанием BC угол ABC равен 80°. На стороне AC выбр??ли точку D так, чтобы AD=DB. Угол CDB=??

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<АВС=<ACB=80° (углы при основании равнобедренного треугольника АВС). Тогда <ВАС=20° (180°-80°-80°=20° - по теореме о сумме углов треугольника). <BAC=<DBC=20° (углы при основании равнобедренного треугольника АDВ, так как АD=DB - дано). <CDB - внешний угол треугольника АВD при вершине D и равен сумме <BAD+<DBA=40° (свойство внешнего угла треугольника). Ответ: <CDB=40°.