Поезд двигался со скоростью от 60км/ч до 80км/ч и проехал 480 км. Надо выбрать из предл??женных вариантов правильной и обосновать свой ответ. 1)380 мин. 2) 100 мин 3) 520 мин. 4) 20 мин
Математика
Поезд двигался со скоростью от 60км/ч до 80км/ч и проехал 480 км. Надо выбрать из предл??женных вариантов правильной и обосновать свой ответ. 1)380 мин. 2) 100 мин 3) 520 мин. 4) 20 мин
Ответ(ы):
Гость:
Ответ будет. Вариант 4) 20
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