Поезд двигался со скоростью от 60км/ч до 80км/ч и проехал 480 км. Надо выбрать из предл??женных вариантов правильной и обосновать свой ответ. 1)380 мин. 2) 100 мин 3) 520 мин. 4) 20 мин

Математика

Поезд двигался со скоростью от 60км/ч до 80км/ч и проехал 480 км. Надо выбрать из предл??женных вариантов правильной и обосновать свой ответ. 1)380 мин. 2) 100 мин 3) 520 мин. 4) 20 мин

Автор: Гость