Помагите надо записать словосочитания с словами белый-черный робкий-смелый мягкий-жесткий
Русский язык
Помагите надо записать словосочитания с словами белый-черный робкий-смелый мягкий-жесткий
Ответ(ы):
Гость:
.белый пудель черный цветробкий ребенок смелый воинмягкий диван жесткий матрац
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