Помагите надо записать словосочитания с словами белый-черный робкий-смелый мягкий-жесткий

Русский язык
Помагите надо записать словосочитания с словами белый-черный робкий-смелый мягкий-жесткий
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
.белый пудель    черный цветробкий ребенок     смелый воинмягкий диван   жесткий  матрац

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поезд двигался со скоростью от 60км/ч до 80км/ч и проехал 480 км. Надо выбрать из предл??женных вариантов правильной и обосновать свой ответ. 1)380...
Ответить
Литература
Любовь-единственный шанс выжить на войне сочинение
Ответить
Математика
Выполни кратное сравнение для следующих пар величин: 155 км и 5 км 12 м и 24 мм 1 ч и 1 с
Ответить
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC с основанием BC угол ABC равен 80°. На стороне AC выбр??ли точку D так, чтобы AD=DB. Угол CDB=??
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста, объясните!!!
Ответить