Сколько всего фруктов привезли в магазин если продали 340 кг фруктов что составило 17/20 части привезенных фруктов
Математика
Сколько всего фруктов привезли в магазин если продали 340 кг фруктов что составило 17/20 части привезенных фруктов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400 340 делим на 17 получаем 20 потом 340 + 20*3=400
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