Сколько всего фруктов привезли в магазин если продали 340 кг фруктов что составило 17/20 части привезенных фруктов

Математика
Сколько всего фруктов привезли в магазин если продали 340 кг фруктов что составило 17/20 части привезенных фруктов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400 340 делим на 17 получаем 20 потом 340 + 20*3=400
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Соедините предложения по смыслу, употребляя Present Simple в придаточных предложениях. ??потребляя союзы As soon as, when , if. He'll give Helen my...
Ответить
История
По какому принцыпу образованы ряды 1240 1353
Ответить
Русский язык
Заполни окошки Найди в одной группе лишнее сочетание слов подчеркни его Сиреневы?? куст ароматная ягода высокое дерево пушистые облака Теннисная в ...
Ответить
Окружающий мир
Африка где расположен материк его размеры
Ответить
Математика
1-8/15 3-2/15 4-3 4/9 7 3/8-5
Ответить