Сколько всего фруктов привезли в магазин если продали 340 кг фруктов что составило 17/20 части привезенных фруктов

Математика

Сколько всего фруктов привезли в магазин если продали 340 кг фруктов что составило 17/20 части привезенных фруктов

Автор: Гость