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Сколько звуков в слове свой
Литература
Сколько звуков в слове свой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В слове свой 4 звука
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