Решите уравнение: 5,75×x=5×( x+10,5)
Математика
Решите уравнение: 5,75×x=5×( x+10,5)
Ответ(ы):
Гость:
5,75*х=5*(х+10,5) 5,75х=5х+52,5 5,75х-5х=52,5 0,75х=52,5 х=52,5:0,75 х=70
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