Выполните деление дробей 3:19 6:111 4:38 5:57 9:37 10:58 2:1 13 12:2 17
Математика
Выполните деление дробей 3:19 6:111 4:38 5:57 9:37 10:58 2:1 13 12:2 17
Ответ(ы):
Гость:
3 : 1/9 = 3 * 9 = 27 6 : 1/11 = 6 * 11 = 66 4 : 3/8 = 4 * 8/3 = 32/3 = 10 2/3 5 : 5/7 = 5 * 7/5 = 7 9 : 3/7 = 9 * 7/3 = 21 10 : 5/8 = 10 * 8/5 = 16 2 : 1 1/3 = 2 : 4/3 = 2 * 3/4 = 3/2 = 1 1/2 12 : 2 1/7 = 12 : 15/7 = 12 * 7/15 = 28/5 = 5 3/5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Карбонат калия в растворе не взаимодействует с 1) азотной кислотой 2) углекислым газом 3) сульфатом натрия 4) хлоридом меди (II) напишите...
Математика
Помогите , как записать условие к этой задаче. Ане 12 лет. Она в 3 раза старше брата. на сколько лет Аня старше брата ?
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ Для 27 люстр закупили 23 упаковки лампочек по 8 лампочек в каждой Хватит ли этого количества лампочек если для...
Литература