Выполните деление дробей 3:19 6:111 4:38 5:57 9:37 10:58 2:1 13 12:2 17

Математика
Выполните деление дробей 3:19 6:111 4:38 5:57 9:37 10:58 2:1 13 12:2 17
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3  :  1/9 = 3  *  9 =  27 6  :  1/11 = 6  *  11 =  66 4  :  3/8 = 4  *  8/3 =  32/3 = 10 2/3 5  :  5/7 = 5  *  7/5 =  7 9  :  3/7 = 9  *  7/3 =  21 10  :  5/8 = 10  *  8/5 =  16 2  :  1 1/3 = 2  :  4/3 = 2  *  3/4 =  3/2 = 1 1/2 12  :  2 1/7 = 12  :  15/7 = 12  *  7/15 =  28/5 = 5 3/5
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