Скорость автобуса равна 20 м/с, а скорость гоночного автомобиля – 360 км/ч. Во скольк?? раз скорость гоночного автомобиля больше скорости автомобиля.

Физика

Скорость автобуса равна 20 м/с, а скорость гоночного автомобиля – 360 км/ч. Во скольк?? раз скорость гоночного автомобиля больше скорости автомобиля.

Автор: Гость