Скорость автобуса равна 20 м/с, а скорость гоночного автомобиля – 360 км/ч. Во скольк?? раз скорость гоночного автомобиля больше скорости автомобиля.
Физика
Скорость автобуса равна 20 м/с, а скорость гоночного автомобиля – 360 км/ч. Во скольк?? раз скорость гоночного автомобиля больше скорости автомобиля.
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Ответ 18. т.к. 360:20=18
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