Скорость автомобиля сто км в час какое расстояние ему остается проехать после четырех часов пути если длина маршрута 600 км

Математика

Скорость автомобиля сто км в час какое расстояние ему остается проехать после четырех часов пути если длина маршрута 600 км

Автор: Гость