Скорость автомобиля сто км в час какое расстояние ему остается проехать после четырех часов пути если длина маршрута 600 км

Математика
Скорость автомобиля сто км в час какое расстояние ему остается проехать после четырех часов пути если длина маршрута 600 км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100*4=400(км)-проехал. 2)600-400=200(км) Ответ:200км ему остается проехать.
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