Скорость бега верблюда в 5 раз больше скорости бега человека найдите скорость бег?? верблюда и скорость бега человека если скорость бега верблюда на 20 км ч больше скорости человека

Математика
Скорость бега верблюда в 5 раз больше скорости бега человека найдите скорость бег?? верблюда и скорость бега человека если скорость бега верблюда на 20 км ч больше скорости человека
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