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решите уравнения 8*x-4*(x-4)=21
Алгебра
решите уравнения 8*x-4*(x-4)=21
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8x-4(x-4)=21 8x-4x+16=21 8x-4x=21-16 4x=5 x=5/4
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