Названия греческих городов, внесших наибольший вкладв борьбу с персами

История
Названия греческих городов, внесших наибольший вкладв борьбу с персами
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Автор: Гость
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Гость:
Афины,Спарта и Коринф.
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