Выпишите из скороговорок однокоренные слова. Обозначьте морфемы,которыми они различаются 1)Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: хо-хо-хо! 2)У осы не усы, не усища, а усики. 3)Кукушка кукушонку сшила капюшон. Надел кукушоно...

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Выпишите из скороговорок однокоренные слова. Обозначьте морфемы,которыми они различаются 1)Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: хо-хо-хо! 2)У осы не усы, не усища, а усики. 3)Кукушка кукушонку сшила капюшон. Надел кукушонок капюшон. В капюшоне кукушонок смешон. 4)Ткет ткач ткани на платки Тане.
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