Расположиться по составу
Русский язык
Расположиться по составу
Ответ(ы):
Гость:
Рас-приставка,по-приставка,лож-корень,и-суффикс,ть-суффикс,ся суффикс. Расположиться -основа.
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