Скорость катера по течению 39,1км/ч.Собственная скорость катера 36,5км/ч. Найдите ско??ость тесения и скорость катера против течения.

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Скорость катера по течению 39,1км/ч.Собственная скорость катера 36,5км/ч. Найдите ско??ость тесения и скорость катера против течения.

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