Скорость катера по течению 39,1км/ч.Собственная скорость катера 36,5км/ч. Найдите ско??ость тесения и скорость катера против течения.
Математика
Скорость катера по течению 39,1км/ч.Собственная скорость катера 36,5км/ч. Найдите ско??ость тесения и скорость катера против течения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость течения - Х км/ч. 36,5+Х=39,1 Х=2,6 км/ч Скорость катера против течения равна: 36,5-2,6=33,9 км/ч
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