1)В каком направлении вы идёте если рано утром солнце находится с права от вас? 2)В каком направлении вы двигаетесь если рано утром солнце позади вас?

География
1)В каком направлении вы идёте если рано утром солнце находится с права от вас? 2)В каком направлении вы двигаетесь если рано утром солнце позади вас?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут надо посмотреть в какой широте находишься и какой время года. 
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