1)В каком направлении вы идёте если рано утром солнце находится с права от вас? 2)В каком направлении вы двигаетесь если рано утром солнце позади вас?

География

1)В каком направлении вы идёте если рано утром солнце находится с права от вас? 2)В каком направлении вы двигаетесь если рано утром солнце позади вас?

Автор: Гость