ПОМОГИТЕ С ОБЩЕСТВОМ! План на тему " Взаимосвязь науки и образования"

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1. Наука и образование как области духовной культуры 2. Наука и образование как социальные институты общества 1) функции образования в современном обществе 2) развитие науки как фактор общественного прогресса 3) государственное регулирование науки и образования 3. Влияние образования на науку 1) подготовка научных кадров в высшей школе 2) формирование у молодежи представлений о научной деятельности и статусе ученого 4. Воздействие науки на образование 1) изучение основ науки в рамках школьных предметов 2) превращение университетов в научные центры 5. Перспективы дальнейшего сближения науки и образования.