За каждый час труба наполняет 1/3 бассейна а вторая 1/6бассейна.какую часть бассейна наполняют обе трубы за 1 час.За сколько часов наполняеться весь бассейн если открыть обе трубы.

Математика

За каждый час труба наполняет 1/3 бассейна а вторая 1/6бассейна.какую часть бассейна наполняют обе трубы за 1 час.За сколько часов наполняеться весь бассейн если открыть обе трубы.

Автор: Гость