За каждый час труба наполняет 1/3 бассейна а вторая 1/6бассейна.какую часть бассейна наполняют обе трубы за 1 час.За сколько часов наполняеться весь бассейн если открыть обе трубы.
Математика
За каждый час труба наполняет 1/3 бассейна а вторая 1/6бассейна.какую часть бассейна наполняют обе трубы за 1 час.За сколько часов наполняеться весь бассейн если открыть обе трубы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1\3 + 1\6 = 2\6 + 1\6 = 3\6 = 1\2 бассейна наполнится за 1 час. 1\2-половина, значит целиком бассейн наполнится за 2 часа
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