Прочитай текст. найди и назови глаголы. однажды я проходил в лесу целый день и под ??ечер вернулся домой с богатой добычей. снял с плеч тяжёлую сумку и стал своё добро выкладывать на стол. - Это что за птица? - спросила Зиночка...

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Прочитай текст. найди и назови глаголы. однажды я проходил в лесу целый день и под ??ечер вернулся домой с богатой добычей. снял с плеч тяжёлую сумку и стал своё добро выкладывать на стол. - Это что за птица? - спросила Зиночка. - Терентий, - ответил я. И рассказал ей про тетерева: как он живёт в лесу, как бормочет весной, как берёзовые почки клюёт, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под снегом.

Автор: Гость