Почему вася и маруся приходили на могилку маруси рассказ в дурном обществе короленко
Литература
Почему вася и маруся приходили на могилку маруси рассказ в дурном обществе короленко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы вспомнить девочку: ее глаза, ее улыбку которая бывала редко на лице. Васе она была дорога, а Марусе ее было очень жалко, что они с братом жили в таких неблагоприятных условиях и из- за то, что она умерла.
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