Почему вася и маруся приходили на могилку маруси рассказ в дурном обществе короленко

Гость: Гость:

Чтобы вспомнить девочку: ее глаза, ее улыбку которая бывала редко на лице. Васе она была дорога, а Марусе ее было очень жалко, что они с братом жили в таких неблагоприятных условиях и из- за то, что она умерла.