Придумайте 10 правил результативного труда
Обществознание
Придумайте 10 правил результативного труда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Никогда не просай незаконченное дело. 2.Делай всё не спеша. 3.Подумай как следует. 4.Перед тем как делать спроси у кого нибудь! Может тебе подскажут! 5.? 6.? 7.? 8.? 9.? 10.? Прости! Дальше не знаю!
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