Рассказ о Парфеноне (6-7 предложений). Пожалуйста! Очень надо. 30 БАЛЛОВ.
История
Рассказ о Парфеноне (6-7 предложений). Пожалуйста! Очень надо. 30 БАЛЛОВ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парфенон представляет собой классический древнегреческий храм — прямоугольное здание, обрамлённое колоннадой. Согласно стандартам древнегреческой архитектуры, число колонн бокового фасада на 1 единицу больше удвоенного числа колонн на торцевой стороне здания (применительно к Парфенону – 8 и 17). Древние зодчие придали массивному храму изящность, разработав систему оптической корректировки. На расстоянии прямые линии воспринимаются как слегка вогнутые, и чтобы устранить этот «дефект» архитекторы сделали среднюю часть колонн слегка утолщенной, а угловые колонны немного наклонили к центру, тем самым добившись видимости прямизны.
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