Срочно помогите ответить на вопросы(В синий рамке)Выберу лучший ответ!

Гость: Гость:

1) Воздействие двух океанов, с востока- атлантического, с запада - тихого + рельеф, на западе - горный, на востоке - равнинный + нахождение почти во всех климатических зонах. 2) материк богат пресной водой, особенно в вост. и северной частях. 3) большая часть полез. ископ. находится в кордильерах (западная часть материка) каменный уголь, нефть и газ + на побережье мексиканского залива много нефти и газа + п-ов лабрадор богат железной рудой.