Как растение и животные приспособились к жизне в лесной зоне

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Природные условия лесной зоны благоприятны для жизни многих животных. Лес предоставляет им корм и убежище. Пищи здесь больше и добывать её можно круглый год. Многие из животных питаются травами, хвоей, побегами кустарников, ягодами, грибами....Не забывайте и про леса Азии, Африки и Америки....там много плодовых деревьев и насекомых ими тоже многие виды животных питаются.. . Фауна лесная — Среди животных, населяющих леса, надо различать следующие категории: 1) таких, жизнь которых непосредственно связана с лесом и самая организация которых является приспособленной к жизни на деревьях; 2) животных, которые хотя и проводят большую часть жизни в лесах, находя там благоприятные условия для существования, но могут жить и вне леса; 3) животных, временно или случайно находящихся в лесах. Конечно, между этими 3 категориями существуют переходы. У животных, приспособленных к жизни исключительно на деревьях и принадлежащих к различным классам, отрядам и другим систематическим единицам животного царства, весьма часто существуют общие признаки организации (в окраске и анатомическом устройстве) , обусловливаемые и вызванные сходными условиями жизни, а не естественным родством животных, — характерный пример так наз. конвергенции признаков. Из таких черт организации многих типических представителей лесной Фауна лесная мы рассмотрим следующие.