Как найти кинетическую энергию если известны масса и время

Химия
Как найти кинетическую энергию если известны масса и время
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ек=m*v^2 / 2. ( Ек -кинетическая энергия, m -масса, v -скорость) v=корень квадратный из 2*Ек / m.
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