Разобрать слова по составу юла, майка, мел

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Разобрать слова по составу юла, майка, мел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юла. Окончание "а", основа "юл", корень "юл" Майка. Окончание "а", основа "майк", корень "майк" Мел. Окончание нулевое, основа "мел", корень "мел"
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