Прочитайте фрагменты вступления к поэме А. Пушкина "Руслан и Людмила". 1) Идёт направо - песнь заводит, налево - сказку говорит. 2) Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. 3) В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей...
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Прочитайте фрагменты вступления к поэме А. Пушкина "Руслан и Людмила". 1) Идёт направо - песнь заводит, налево - сказку говорит. 2) Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. 3) В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. 4) Там ступа с Бабою-ягой идёт, бредёт сама собой; там царь Кощей над златом чахнет... 1. Найдите в предложениях глаголы. Запишите их в форме инфинитива и определите их лексические значения по словарю. 2. Выберите правильное значение для слова бурый: 1) чёрный с красноватым отливом; 2) тёмно-красный; 3) цвета фиалки или тёмных соцветий сирени. 3. Подберите синонимы к выделенным словам. ( песнь заводит, златом ). 4. В упражнении отрывки из стихотворного текста записаны в строчку. Попробуйте восстановить стихотворный тест и записать его с соблюдением стихотворной строфы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.глаголы сама найдешь :) 2.Синонимы к слову "песнь": Песня ,ария ,гимн ,каватина ,кантата ,ноктюрн ,ода, песнопение ,песнь , псалом,рапсодия ,романс ,серенада. к слову завести:ввести, организовать, затеять, взвинтить, развести, заиметь, броситься в голову, взбудоражить, возбудить, ударить в голову, поместить, обзавестись, обреть. к слову злато-бриллиант, самоцвет; драгоценность
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