Прочитайте фрагменты вступления к поэме А. Пушкина "Руслан и Людмила". 1) Идёт направо - песнь заводит, налево - сказку говорит. 2) Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. 3) В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей...

Русский язык
Прочитайте фрагменты вступления к поэме А. Пушкина "Руслан и Людмила". 1) Идёт направо - песнь заводит, налево - сказку говорит. 2) Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. 3) В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. 4) Там ступа с Бабою-ягой идёт, бредёт сама собой; там царь Кощей над златом чахнет... 1. Найдите в предложениях глаголы. Запишите их в форме инфинитива и определите их лексические значения по словарю. 2. Выберите правильное значение для слова бурый: 1) чёрный с красноватым отливом; 2) тёмно-красный; 3) цвета фиалки или тёмных соцветий сирени. 3. Подберите синонимы к выделенным словам. ( песнь заводит, златом ). 4. В упражнении отрывки из стихотворного текста записаны в строчку. Попробуйте восстановить стихотворный тест и записать его с соблюдением стихотворной строфы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.глаголы сама найдешь :) 2.Синонимы к слову "песнь":  Песня ,ария ,гимн ,каватина ,кантата ,ноктюрн ,ода, песнопение ,песнь , псалом,рапсодия ,романс ,серенада. к слову завести:ввести, организовать, затеять, взвинтить, развести, заиметь, броситься в голову, взбудоражить, возбудить, ударить в голову, поместить, обзавестись, обреть. к слову злато-бриллиант, самоцвет; драгоценность
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Кішкентай балалардың іс-әрекеті туралы шағын шығарма
Ответить
Математика
Задача номер 8 решите пожалуйста
Ответить
Математика
Назовите все комбинации букв: КГС, ГПО, КЧБ
Ответить
Русский язык
Окуньки ь знак какой
Ответить
Английский язык
Две загадки по английскому про животных
Ответить