Прочитайте фрагменты вступления к поэме А. Пушкина "Руслан и Людмила". 1) Идёт направо - песнь заводит, налево - сказку говорит. 2) Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. 3) В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей...

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Прочитайте фрагменты вступления к поэме А. Пушкина "Руслан и Людмила". 1) Идёт направо - песнь заводит, налево - сказку говорит. 2) Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. 3) В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. 4) Там ступа с Бабою-ягой идёт, бредёт сама собой; там царь Кощей над златом чахнет... 1. Найдите в предложениях глаголы. Запишите их в форме инфинитива и определите их лексические значения по словарю. 2. Выберите правильное значение для слова бурый: 1) чёрный с красноватым отливом; 2) тёмно-красный; 3) цвета фиалки или тёмных соцветий сирени. 3. Подберите синонимы к выделенным словам. ( песнь заводит, златом ). 4. В упражнении отрывки из стихотворного текста записаны в строчку. Попробуйте восстановить стихотворный тест и записать его с соблюдением стихотворной строфы.

Автор: Гость