К какой части речи относится слово так вот. вроде местоимения,но не уверен.
Русский язык
К какой части речи относится слово так вот. вроде местоимения,но не уверен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово "Так" и слово "Вот" это местоимения, следовательно слово "Так вот" тоже местоимение
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