2-5 пословиц о добре плизз

Гость: Гость:

Добро поощряй, а зло порицай. (Добро) Добро что клад ищут, а худо - под рукой. (Добро) Доброго человека в красный угол сажают. (Добро) Доброе дело два века живет. (Добро) Доброе дело и в воде не тонет. (Добро) Доброе дело скрытности не любит. (Добро) Доброе словечко - в жемчуге. (Добро) Доброе смолчится, худое молвится. (Добро, Доброе) Добродетель доброму не вредит. (Добро) Доброму везде добро. (Добро, Доброе) Доброму добрая и память. (Добро) Доброму добрая и слава. добро (Добро) Доброму и сухарь на пользу, а злому и мясное не впрок. (Добро) Доброму человеку помощь - не убыток. (Добро) Добру расти, худу по норам ползти. (Добро) Добрые вести прибавят чести. (Добро, Доброе) Добрые дела и по смерти живут. (Добро) Добрым быть - добрым и слыть. (Добро) Добрыми намерениями дорога в ад устлана. (Добро) Дождь падает на злых и добрых. (Добро)