Один из множитилей равен 5 , другой неизвестен. значение произведения равно 40.
Математика
Один из множитилей равен 5 , другой неизвестен. значение произведения равно 40.
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Другой множитель это 8
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