Пожалуйста , помогите решить :....Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Через 3 часа расстояние между ними было равно 186 км. Один из них ехал со скоростью 12км\ч , а другой - со скоростью...

Математика

Пожалуйста , помогите решить :....Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Через 3 часа расстояние между ними было равно 186 км. Один из них ехал со скоростью 12км\ч , а другой - со скоростью 15км\ч. Найди расстояние между городами.

Автор: Гость