Пожалуйста , помогите решить :....Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Через 3 часа расстояние между ними было равно 186 км. Один из них ехал со скоростью 12км\ч , а другой - со скоростью...
Математика
Пожалуйста , помогите решить :....Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Через 3 часа расстояние между ними было равно 186 км. Один из них ехал со скоростью 12км\ч , а другой - со скоростью 15км\ч. Найди расстояние между городами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*3=36 (км)проехал 1; 2)15*3=45(км)-проехал 2 ; 3)36+45=81(км) 4)186+81=267(км)
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