Дополни предложение. Птицы высижывают яйца ........ их. Пресмыкающиеся откладуют и??ру и ........... их. Насекомые размножаются............ .

Другие предметы
Дополни предложение. Птицы высижывают яйца ........ их. Пресмыкающиеся откладуют и??ру и ........... их. Насекомые размножаются............ .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы несут яйца и высиживают их. Пресмыкающиеся откладывают яйца и также высиживают их. Насекомые размножаются быстро. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста , помогите решить :....Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Через 3 часа расстояние между ними б...
Ответить
Русский язык
Разобрать слова по составу юла, майка, мел
Ответить
Алгебра
Рациональные и дробно-рациональные уравнения Помогите решить, пожалуйста Сроч??о!
Ответить
Математика
Решите задачу умаляюномер 3
Ответить
Русский язык
Прочитайте фрагменты вступления к поэме А. Пушкина "Руслан и Людмила". 1) Идёт нап??аво - песнь заводит, налево - сказку говорит. 2) Там королев...
Ответить