Дополни предложение. Птицы высижывают яйца ........ их. Пресмыкающиеся откладуют и??ру и ........... их. Насекомые размножаются............ .
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Дополни предложение. Птицы высижывают яйца ........ их. Пресмыкающиеся откладуют и??ру и ........... их. Насекомые размножаются............ .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы несут яйца и высиживают их. Пресмыкающиеся откладывают яйца и также высиживают их. Насекомые размножаются быстро.
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