Какова роль Воланда в романе Булгакова "Мастер и Маргарита"?

Гость: Гость:

Необычность этого героя заключается в том, что он, будучи дьяволом, наделен всеведением Бога. Сатана знает мысли людей, их намерения, переживания. Дьявол не олицетворение зла. Он не сбивает с пути праведных людей, добрых и порядочных, а выводит на чистую воду и наказывает уже состоявшихся грешников. Воланд выполняет в романе функцию справедливого судьи. Карательные действия направлены против тех, кто творит или хотел бы сотворить злые дела. Те же, кто страдал, встречают в сатане всесильного повелителя. Дьявол призван восстановить справедливость и равновесие добрых и злых сил. Воланд высказывает излюбленную мысль Булгакова: «Каждому будет дано по его вере» . Мне кажется, что с помощью дьявола автор хочет показать, что человек в обществе неразрывно связан с другими людьми. Не может быть полной свободы. Жизнь человека зависит от тысяч случайностей и неожиданностей. Так, если бы Аннушка не разлила масло, не умер бы Берлиоз, не попал бы в больницу Иван Бездомный. Тогда изменилась бы жизнь других людей. Люди сами порождают добро и зло. Каждый выбирает свой путь в жизни. Своеобразной точки зрения придерживается Акимов: «Чем больше мы всматриваемся в отношения человека с «нечистой силой» , тем явственнее становится, что не она попутала людей, а люди ее попутали и поставили себя на службу…» . Я полностью согласна с Акимовым. Ведь Воланд только исполняет желания людей. На сеансе черной магии Бегемот, Коровьев-Фагот и сам Воланд становятся чуткими и послушными исполнителями прихотей толпы. Я считаю, что наиболее полно автор выражает свое отношение к Воланду и определяет его роль в романе в эпиграфе: «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо… » Дьявол призван восстановить равновесие добрых и злых сил. В романе нет посрамления сил зла или его торжества. Но «добро без границ» тоже несет зло, страдания. «Что бы делало добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? » Воланд — вечно существующее зло, которое необходимо для существования добра.