!!ребят!! помогите решить номер 4 2 уравнения справа (6000-1744):х=8 и 5088:х=256626:807
Математика
!!ребят!! помогите решить номер 4 2 уравнения справа (6000-1744):х=8 и 5088:х=256626:807
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (6000-1744):x=8 4256:x=8 x=4256:8 x=532 ----------------------------- (6000-1744):532=8 8=8 Ответ: x=532 б) 5088:x=256626:807 5088:x=318 x=5088:318 x=16 ------------------------------ 5088:16=256626:807 318=318 Ответ: x=16
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