Мыло дешевле шампуня на 50 р., а вместе они стоят 190 р. Сколькостоит мыло? Сколько чтоит шампунь?
Математика
Мыло дешевле шампуня на 50 р., а вместе они стоят 190 р. Сколькостоит мыло? Сколько чтоит шампунь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
190-50=140(руб)- шапунь 140-50=90(руб) -мыло
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