Мыло дешевле шампуня на 50 р., а вместе они стоят 190 р. Сколькостоит мыло? Сколько чтоит шампунь?

Математика

Мыло дешевле шампуня на 50 р., а вместе они стоят 190 р. Сколькостоит мыло? Сколько чтоит шампунь?

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