СРОЧНО!!!!!Газ Х пропустили через раствор брома в тетрахлорметане.При этом раствор обесцветился.Можно ли однозначно сказать ,что газ Х принадлежит к гомологическому ряду алкенов?Почему?

Гость: Гость:

Да ни в коем случае нельзя! А почему не алкинов? Или диеновых? Да в конце-концов это циклоалкан может быть с короткой цепочкой. вроде циклопропана. Должен заметить. что вопрос поставлен... некорректно. Ответ: нельзя.