СРОЧНО!!!!!Газ Х пропустили через раствор брома в тетрахлорметане.При этом раствор обесцветился.Можно ли однозначно сказать ,что газ Х принадлежит к гомологическому ряду алкенов?Почему?

Химия
СРОЧНО!!!!!Газ Х пропустили через раствор брома в тетрахлорметане.При этом раствор обесцветился.Можно ли однозначно сказать ,что газ Х принадлежит к гомологическому ряду алкенов?Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да ни в коем случае нельзя! А почему не алкинов? Или диеновых? Да в конце-концов это циклоалкан может быть с короткой цепочкой. вроде циклопропана.  Должен заметить. что вопрос поставлен... некорректно. Ответ: нельзя.
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