СРОЧНО!!!!!Газ Х пропустили через раствор брома в тетрахлорметане.При этом раствор обесцветился.Можно ли однозначно сказать ,что газ Х принадлежит к гомологическому ряду алкенов?Почему?
Химия
СРОЧНО!!!!!Газ Х пропустили через раствор брома в тетрахлорметане.При этом раствор обесцветился.Можно ли однозначно сказать ,что газ Х принадлежит к гомологическому ряду алкенов?Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да ни в коем случае нельзя! А почему не алкинов? Или диеновых? Да в конце-концов это циклоалкан может быть с короткой цепочкой. вроде циклопропана. Должен заметить. что вопрос поставлен... некорректно. Ответ: нельзя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика