В треугольнике АВС угол В=62, а А на 20 меньше С. найдитеградусный меру углаА и определите вид треугольника АВС

Математика
В треугольнике АВС угол В=62, а А на 20 меньше С. найдитеградусный меру углаА и определите вид треугольника АВС
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма всех углов любого треугольника = 180*Принимаем за х ∠А, тогда ∠С= х+20Сумма трех углов: х + (х+20) + 62=180 2х=180-62-202х=98х=49Получаем ∠ А =49 *∠С=49+20=69*.∠В=62 *Проверка: 49+69+62=180* Вид треугольника - остроугольный.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
СРОЧНО!!!!!Газ Х пропустили через раствор брома в тетрахлорметане.При этом раствор обесцветился.Можно ли однозначно сказать ,что газ Х принадлежит ...
Ответить
География
Срочно помогите ответить на вопросы(В синий рамке)Выберу лучший ответ!
Ответить
Қазақ тiлi
10 словосочетаний на тему" Астананың рәмізі - Бәйтерек"
Ответить
Математика
Мыло дешевле шампуня на 50 р., а вместе они стоят 190 р. Сколькостоит мыло? Сколько чтоит шампунь?
Ответить
Українська мова
Поможить скласти диалог двох друзив для 4 класу.... на будь яку тему
Ответить