В треугольнике АВС угол В=62, а А на 20 меньше С. найдитеградусный меру углаА и определите вид треугольника АВС
Математика
В треугольнике АВС угол В=62, а А на 20 меньше С. найдитеградусный меру углаА и определите вид треугольника АВС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма всех углов любого треугольника = 180*Принимаем за х ∠А, тогда ∠С= х+20Сумма трех углов: х + (х+20) + 62=180 2х=180-62-202х=98х=49Получаем ∠ А =49 *∠С=49+20=69*.∠В=62 *Проверка: 49+69+62=180* Вид треугольника - остроугольный.
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