В треугольнике АВС угол В=62, а А на 20 меньше С. найдитеградусный меру углаА и определите вид треугольника АВС

Математика

В треугольнике АВС угол В=62, а А на 20 меньше С. найдитеградусный меру углаА и определите вид треугольника АВС

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