Провести реакцию радикального монохлорирования 2-метилбутана. Выход какого продукта больше почему?

Химия
Провести реакцию радикального монохлорирования 2-метилбутана. Выход какого продукта больше почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хлорироваться будут в первую очередь первичные атомы. Так что получится смесь 1-хлор-2-метил-бутана и 1-хлор-3-метил-бутана с большим выходом у последнего, т.к. у первого есть пространственные трудности 
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